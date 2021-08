Dat, well et Problemer mat der technescher Installatioun gëtt.

D'Ekippe sinn op der Plaz a probéieren, de Problem esou séier wéi méiglech ze léisen an d'Geschäft nees opzemaachen. Wéi et am Communiqué heescht, géif et et Tëschefall an der Elektronik am Supermarché ginn.

De Communiqué

Cactus - Communication d’urgence - Cactus Remich fermé

Windhof, le 25 août 2021

Malheureusement, suite à un incident technique au niveau de l’installation électrique, votre magasin Cactus Remich est fermé actuellement. Nos équipes sont sur place pour résoudre ce problème dans les meilleurs délais et nous vous avertirons dès que nous pouvons réouvrir.