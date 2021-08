D'Zuel vu Covid-Neiinfektiounen zitt nees konsequent un: Sou goufen et d'lescht Woch 440 där Fäll, wat der bal 150 méi si wéi d'Woch virdrun.

Wocheréckbléck vun der Santé / Rep. Roy Grotz

Vun dëse Persoune waren der 330 net geimpft, wat mat 75% vun allen neie Fäll also déi grouss Majoritéit ausmécht. D'Altersmoyenne vun dëse Leit läit bei knapp 31 Joer.

Aus dëse Chiffere liest een also eraus, wat dës Woch den Direkter vun der Santé och bei eis op der Antenne sot: déi 4. Well vum Virus kënnt fir d'Rentrée, d'Intensitéit dovunner ass natierlech wéinst der Delta-Variant schwiereg virauszesoen.

Mä d'Parametere schwätzen eng kloer Sprooch: iwwert eng Woch ass d'Zuel vun neien Infektiounen ëm d'Hallschent op 440 Fäll eropgaangen. Déi meescht Fäll ware sech no Symptomer mat enger Doktesch-Ordonnance testen.

Dës Persounen hate bal 900 enk identifizéiert Kontakter, d'lescht Woch waren dann och eng 890 infizéiert Leit am Isolement, iwwerdeems der 660 a Quarantän waren.

Vun de 440 Leit, déi sech nei mam Virus ugestach hunn, ass d'Source dovunner eng Rees an d'Ausland mat bal 39% vun alle Fäll, all véiert Persoun huet sech an der Famill ugestach, nëmmen 3% wärend enger Fräizäitaktivitéit.

Vun de 5 Leit, déi aktuell mam Coronavirus an de Spideeler op der Intensivstatioun leien, ass kee geimpft.

D'Altersmoyenne vun den hospitaliséierte Leit geet vu 60 op 51 Joer erof. D'lescht Woch goufen et och 2 weider Stierffäll a Relatioun mam Virus. D'Moyenne vum Alter vun dësen Affer läit bei 75 Joer.

Parallel zu dëse Chiffere ginn natierlech och all aner Tauxen a Relatioun mam Virus erop: de Positivitéitstaux klëmmt vun 1 op 1,6%, de Reproduktiounstaux geet op 1,16 erop an den Inzidenz-Taux fir 100.000 Awunner op 7 Deeg gerechent geet vu 46 op 69 Fäll an d'Luucht.

Wat d'Vaccinatiounen ugeet, sou kruten an hate bis d'lescht Woch ronn 388.000 Leit am Land hir zweet Dosis a sinn domat komplett geimpft.

Och d'Virus-Contaminatiounen an den 12 Kläranlagen huelen nees zou: de List stellt eng gréisser Hausse vun der Prevalenz an allen Ofwaasser-Echantillone fest; dat souguer mat engem Niveau, deen aktuell nees méi héich ass wéi ugangs Juli. Déi meescht Virus-Réckstänn goufen dobäi an de Statiounen am Norde vum Land gemooss.

Schreiwes

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 16 au 22 août (25.08.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 16 au 22 août, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 295 à 440 cas (+49%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 831 à 887 cas (+7%). Parmi les 440 nouvelles infections, 331 personnes n'étaient pas vaccinées (75,2%) et 109 personnes avaient un schéma vaccinal complet (24,8%).

Parmi les hospitalisations, 64,7% des patients hospitalisés en soins normaux et tous les patients en soins intensifs (100%) n'étaient pas vaccinés.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 16 au 22 août a diminué de 29.243 à 28.107.

3 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 6 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 280. Depuis l'introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 16 au 22 août). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 22 août, le nombre d'infections actives a légèrement augmenté à 660 par rapport à 625 au 15 août et le nombre de personnes guéries est passé de 73.237 à 73.640. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 a diminué de 32,9 à 31,2 ans.

Pour la semaine du 16 au 22 août, 2 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer.

Dans les hôpitaux, 18 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 14 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 6 à 4. La moyenne d'âge des patients hospitalisés a diminué de 60 à 51 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a augmenté à 1,16 (0,81 la semaine précédente), ainsi que le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) qui est passé de 1,01% à 1,57%. Le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes a également augmenté à 4,92% (contre 3,35%).

Le taux d'incidence a augmenté avec 69 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 46 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Le taux d'incidence a augmenté dans toutes les tranches d'âge à l'exception des 60-74 ans. La plus grande augmentation a été enregistrée dans la tranche d'âge des 0-14 ans (+100%), des 45-59 ans (+57%) et des 30-44 ans (+51%). Une diminution a été enregistrée dans la tranche d'âge des 60-74 ans (-12%).

La tranche d'âge des 15-29 ans a le taux d'incidence le plus élevé avec 104 cas pour 100.000 habitants.

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 16 au 22 août, 886 personnes se trouvaient en isolement (-5%) et 661 en quarantaine (-4%).

Contaminations

Pour les 440 nouveaux cas, les voyages à l'étranger deviennent la source la plus fréquente (38,4%) suivi par le cercle familial (25,2%) et les loisirs (3,1%). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable a diminué à 27,9%.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 16 au 22 août, 8.170 doses ont été administrées au total. 3.367 personnes ont reçu une 1re dose, 4.755 une 2e et 48 personnes ont reçu une 3e dose, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 25 août à 756.266. 387.266 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 12 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 16 au 22 août a montré une prévalence nationale élevée des valeurs de flux de SARS-CoV-2. Une augmentation importante a de nouveau été observée au début de la semaine avec un niveau de contamination par le SARS-CoV-2 supérieur à celui mesuré au début du mois de juillet. Cette tendance ne s'est toutefois pas confirmée en fin de semaine. Les stations du Nord du pays étaient, une nouvelle fois, les plus impactées par cette augmentation.