Eng Kéier krute sech e Motorrad an en Auto, eng aner Kéier e Vëlo an e Camion an eng weider Kéier en Auto an e Bus ze paken.

Am Lokale mellt de CGDIS ee Blesséierten, nodeems sech e Mëttwoch den Owend zu Uewerkuer en Auto an e Motorrad ze paken kruten. Tëscht Péiteng a Rodange gouf och eng Persoun verwonnt bei der Kollisioun tëscht engem Auto an engem Bus. An op der N13 zu Fenneng war am fréien Owend e Cyclist vun engem Camion ugestouss a blesséiert ginn.