Vum nächste Mëttwoch u kënnen d'Clientë vum Service Adapto sech nach fir den Dag selwer een Trajet reservéieren.

Genau dës Reservatiounsméiglechkeet ass via Telefon um Call-Center vun der Mobilitéitszentral méiglech a geet bis zu zwou Stonne virum Depart vum geplangten Trajet. Bis ewell huet op d'mannst missen een Dag am Viraus reservéieren.

Donieft gëtt vum 1. September un och eng nei App lancéiert, mat där een eng ganz Rei Funktioune kann an Usproch huelen. Et kann ee säin Trajet am Virfeld reservéieren oder zum Beispill de Chauffeur vu sengem Gefier kontaktéieren. Et kritt een d'Plackennummer vum Auto an och eng SMS beim Depart a bei der Arrivée vum Gefier. An an e puer Woche soll et dann och méiglech ginn, fir iwwer d'App säin Trajet ze reservéiere fir den Dag selwer.

Schreiwes

Nouveautés pour le transport Adapto avec le lancement de la nouvelle application mobile de réservation «Adapto.lu» (27.08.2021) Communiqué par: Administration des transports publics

L'Administration des transports publics lancera le 27 août 2021 la nouvelle appli pour tablette et smartphone, avec laquelle les bénéficiaires de ce service de transport spécifique peuvent réserver et gérer leurs trajets Adapto à partir du 1er septembre 2021.

Les fonctionnalités de l'application permettront:

le suivi en temps réel du véhicule commandé

la réception d'un SMS ou d'un appel vocal lors du départ du véhicule, de l'arrivée du véhicule ou en cas de retard éventuel

la possibilité que le client appelle le chauffeur et vice-versa en cas de besoin

une meilleure identification du véhicule, par l'indication de l'entreprise de transport et du n° d'immatriculation du véhicule

la possibilité d'intégrer un commentaire pour le chauffeur

L'application est accessible à différents types de handicaps, et notamment pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Une grande nouveauté à partir du 1er septembre 2021 représente la possibilité de commander un véhicule Adapto pour le jour même. Ainsi, un trajet peut être réservé dorénavant jusqu'à 2 heures avant l'heure de départ souhaitée ; jusqu'à maintenant, il fallait réserver au moins un jour à l'avance. Dans une première phase, une telle réservation spontanée ne sera possible que par appel au call center mobiliteit.lu (téléphone: 2465-2465), mais sera rendue possible avec l'appli dans les prochaines semaines. Cette nouveauté offrira ainsi une plus grande flexibilité dans les déplacements des bénéficiaires et couvrira une revendication formulée de longue date.

Pour rappel, le transport Adapto est un transport spécifique destiné aux citoyens avec un handicap irréversible ou une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique, à mobilité réduite, et aux personnes atteintes d'une maladie évolutive n'ayant pas d'autres possibilités de se déplacer.

Disponible dans les stores à partir du 27 août, elle gérera les trajets opérationnels à partir du 1er septembre 2021.