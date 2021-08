Elo schonn zanter enger Woch däerf kee Leitungswaasser an de Gemengen Veianen an Tandel gedronk ginn.

D’Waasser aus dem Reservoir um Niklosbierg ass nämlech bakteriell belaascht.

De President vum DEA, dem Ardenner-Drénkwaasser-Syndikat, Charles Pauly sot dem Lëtzebuerger Wort géintiwwer, dass e mat Héichdrock géif dru schaffen, de Problem geléist ze kréien.

Virun e Méindeg wäerten d’Analyse vun de leschte Waasserprouwen awer net do sinn.

Also gëllt et fir déi betraffen Awunner, weiderhin d’Leitungswaasser 10 Minutten ofzekachen, ier een et drénkt, oder Liewesmëttel dra wäscht.