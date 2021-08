Den US-President Biden huet de Buergermeeschter vu Milwaukee aus dem US-Bundesstaat Wisconsin als neien US-Ambassadeur hei zu Lëtzebuerg nominéiert.

Den Tom Barret wäert dee Posten deemno iwwerhuelen, esoubal de Senat zu Washington gréng Luucht ginn huet.

Zanter 2004 ass de Barrett de Gemengepapp vun der 600.000-Awunner-Stad am Wisconsin an dierft am Januar d’nächst Joer dann op de Lampertsbierg plënneren, an do den aktuellen US-Ambassadeur Randy Evans ofléisen.