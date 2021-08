E Freideg am spéide Mëtteg koum et um CR178 tëscht dem Schléiwenhaff a Riedgen zu engem Accident mat engem Blesséierten.

En Automobilist hat d'Kontroll iwwer säi Won verluer an ass an der Suite um Daach gelant. De Samu war op der Plaz an de Chauffer koum an d'Spidol.