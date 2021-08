D'Fanny Kinsch huet am Virfeld vun enger geplangter Demo mam Farid Azizi vun der Organisatioun "Afghan-Lux Community outreach" geschwat.

D'Taliban-Regierung dierf net unerkannt ginn, Leit, deenen hiert Liewen a Gefor ass, mussen en humanitäre Visa kréien an d'Afghanen, déi schonn hei am Land sinn, mussen de Flüchtlingsstatut kréien, dat sinn d'Revendicatioune vun enger Demonstratioun e Freideg de Mëtteg um 17 Auer um Kierchbierg.

"Afghan-Lux Community outreach"

De Leit, déi a Gefor sinn, hëllefen an d'Situatioun vun deenen, déi hei sinn, regulariséieren, dat wier elo dat wichtegst, dat misst gemaach sinn, seet de Farid Azizi. D'Argument vum Aussen- an Immigratiounsminister Jean Asselborn fir déi Leit, déi eng international Protektioun refuséiert kruten, misst eng europäesch Léisung fonnt ginn, wëll hien net gëlle loossen: "Je croix que le Luxembourg est un pays indépendent. Il doit pas attendre les autres pays, pour certaines choses peut-être, mais pas pour la crise d'immigrants."

Offiziell liewen eng 700 Afghanen zu Lëtzebuerg, d'Afghan-Lux Community outreach schätzt d'Zuel awer éischter op 1.500-1.800. Och schonn ier d'Taliban d'Muecht iwwerholl hunn, gouf keen an den Afghanistan zréckgeschéckt, ma fir Leit ouni Flüchtlingsstatut wier et ganz schwéier, eng Aarbecht ze fannen: "Même avec les papiers c'est souvent difficile. Par exemple moi, quand je cherche un travail ou un logement, ils regardent les papiers, il y a marqué "protection internationale", ils refusent toujours. C'est pas facile même avec papiers. Maintenant imaginez sans papiers."

Hien hätt vill Chance gehat zu Lëtzebuerg, seet de Farid Azizi. Hie koum 2015 an de Grand-Duché, haut schafft hie fir eng Partei an en huet elo just säin Ecosstudium ofgeschloss. Ma et hätt een net ëmmer dat beschte Liewen als Flüchtling zu Lëtzebuerg: "Les réfugiés n'ont pas le droit d'avoir un tapis dans leur chambre. Pas de canapé, pas de tapis, c'est interdit. Et ça c'est quelque chose, pour moi c'est inacceptable. Ils sont des humains comme tout le monde. On est des humains."

De Farid Azizi plädéiert och dofir, datt d'Resistenz géint d'Taliban am Afghanistan ënnerstëtzt gëtt - d'Land misst gerett ginn, an net den Terroristen iwwerlooss ginn.