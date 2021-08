Am Lokale mellt de CGDIS 2 Accidenter, bei deenen e Freideg den Owend 3 Persoune verwonnt goufen.

Am fréien Owend géint 17 Auer gouf an der Stad an der Rue de Bouillon eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert. Weider Detailer ginn et keng.

An géint 23.20 Auer huet et tëscht Weller a Wuelesser Déckt gerabbelt. Dobäi war just ee Gefier am Spill. De Bilan sinn hei 2 Blesséierter.