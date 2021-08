Am Kader vun der aktueller Situatioun am Afghanistan war e Samschdeg eng Demonstratioun vun der Afghan-Lux-Community Outreach virun der Philharmonie.

Vill Leit waren op der Plaz an hunn ënnert anerem gefuerdert, dass d'Taliban-Regierung op kee Fall soll unerkannt ginn.

De Farid Azizi huet d'ASBL virun e puer Joer an d'Liewe geruff, fir déi afghanesch Communautéit méi zu Lëtzebuerg ze integréieren. Si fuerderen elo, datt Leit, déi a Gefor sinn, sollen en humanitäre Visa kréien. Afghanen, déi schonns hei am Land sinn, sollen de Flüchtlingsstatut kréien. Och hofft een, datt d'Taliban-Regierung op kee Fall unerkannt gëtt, erkläert de Farid Azizi. Et wier elo wichteg, datt d'Resistente gehollef kréien an datt eng permanent Léisung fir d'Afghane fonnt gëtt. Lëtzebuerg hätt hinne scho vill gehollef. Natierlech kéint een net jiddereen ophuelen, mee et misst een op d'mannst deene Leit hëllefen, déi den Ament a Gefor sinn.

Si hunn alleguerten nach ëmmer Famill dohannen. Elteren, Schwësteren an Tattaen, deenen hir Sécherheet net garantéiert ass. Fir d'Marjan en emotionaalt Thema. Si huet nach ëmmer Kusinnen an Tattaen, déi a méi geféierleche Regioune wunnen. Si mécht sech virun allem awer Suergen, well jonk Fraen elo gezwonge ginn, fir Talibanen ze bestueden.

Zu Lëtzebuerg wunnen den Ament offiziell eng 700 Afghanen. Europa kéint déi 38 Millioune Leit awer net alleguerten ophuelen, genee dofir mussen d'Leit am Afghanistan selwer esou séier wéi méiglech gehollef kréien.