Am Lokale mellt de CGDIS um CR308 an zu Dikrech zwee Accidenter. Zu Ënsber a Steenem gouf et jeeweils ee Brand.

Tëscht Rammerech a Gréiwels krut en Automobilist e Samschdeg den Owend e Bam ze paken. Eng Persoun gouf hei verwonnt. Zu Dikrech op der Esplanade sinn 2 Gefierer kuerz virun 21 Auer net laanschtenee komm. De Bilan sinn 2 Blesséierter. Zu Ënsber (Burwiss) huet géint 17.22 Auer eng elektresch Schalttafel Feier gefaangen. Zu Steenem an der Iechternacher Strooss gouf et um 19 Auer e klenge Brand. A béide Fäll gouf keng Persoun blesséiert.