No engem Joer Paus wéinst der Pandemie gëtt e Méindeg an der Stad déi 92. Braderie ofgehalen.

Bis e Méindeg den Owend 19 Auer ginn nees e sëllege gutt Affäre versprach. Op alles an allem 1.424 Meter verkafen d'Geschäftsleit Summerwuer aus dem Lager gären aus a ginn och schonn en Abléck oder d'Hierschtmoud vun dësem Joer.

Eng 200 Exposante wäerten hir Stänn op der Gare an an der Uewerstad opriichten an et gëllt eng Mask fir d’Clienten, iwwerall do, wou keng 2-Meter-Distanz kann agehale ginn.

D’Stad Lëtzebuerg recommandéiert alle Visiteuren, am beschten op d’Park&Ride-Systemer zeréckzegräifen. De geneeë Busplang fënnt een um Internetsite vun der Stad Lëtzebuerg.

D'Police warnt wéi ëmmer op sou Deeg, wou vill Leit ënnerwee sinn, virun Täschendéif. Et sinn och eng Rei Stroosse gespaart.