Aujourd’hui 30 août 2021, la Summerschool ouvre ses portes dans les lycées et la plupart des écoles fondamentales publiques du pays.

La Summerschool est une offre gratuite et facultative s’adressant aux élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, qui veulent se remettre à niveau, consolider des apprentissages ou rattraper des contenus dans les disciplines principales. Elle se compose de dossiers de révision accessibles aux élèves depuis le 15 juillet ainsi que de cours en présentiel du 30 août au 10 septembre. La Summerschool fut mise en place la première fois à la fin des vacances d’été 2020 afin d’aider les élèves à combler leurs lacunes liées à la crise de la COVID-19. Dans sa volonté de renforcer les mesures de soutien aux enfants et aux jeunes et de garantir à chaque jeune les meilleures chances d’avenir, le ministère a décidé de pérenniser l’expérience, car, comme l’exprime le ministre Claude Meisch, «Deux leçons de Summerschool par jour permettent toujours de profiter pleinement des vacances d’été. Il s’agit d’une opportunité pour retravailler des matières de l’année scolaire précédente ou bien préparer la nouvelle rentrée. Que ce soit en autonomie à la maison ou grâce à un encadrement individualisé à l’école.»



Affluence aux cours



Les inscriptions à l’édition 2021 ont confirmé le bienfondé de cette initiative.

Si en 2020, les cours ont rassemblé quelque 4.800 élèves de l’enseignement fondamental et près de 1.100 de l’enseignement secondaire, ils sont cette année plus de 5.500 au fondamental et près de 1.770 au secondaire.

Comme l’an passé, les cours de langues allemande et française sont les plus fréquentés à l’enseignement fondamental ; les mathématiques sont le cours le plus demandé à l’enseignement secondaire.

À l’enseignement fondamental, le soutien scolaire est assuré par 337 volontaires, dont 44 enseignants, 199 remplaçants temporaires et 94 personnes du pool national «études surveillées».

À l’enseignement secondaire, les élèves sont encadrés par 221 volontaires, dont 35 enseignants, 164 étudiants et 22 surveillants parmi les chargés d’éducation recrutés fin 2020 dans le cadre des mesures sanitaires anti-COVID.



45 dossiers thématiques, élaborés par 25 enseignants



Les dossiers thématiques permettent de réviser à la maison ou sur le lieu des vacances. Ils comprennent des corrigés-modèles et peuvent ainsi être utilisés en autonomie ou accompagnés par les parents.

Les dossiers peuvent également être travaillés ou corrigés durant les cours en présentiel.

Depuis la mise en ligne des dossiers thématiques le 15 juillet 2021, la plateforme d’enseignement à distance www.schouldoheem.lu a enregistré (au 29.08.2021) près de 31 000 visiteurs, plus de 36 000 visites et 33 850 téléchargements de dossiers thématiques.

Ces dossiers sont accessibles, via l’IAM de l’élève, sur la plateforme www.schouldoheem.lu.



La helpline pour des conseils et aides pédagogiques toujours disponible



En lien avec la plateforme www.schouldoheem.lu, la helpline 8002-9090 du ministère continue d’offrir conseils et aide pédagogique aux élèves, aux parents et aux enseignants. Des demandes via un formulaire électronique accessible sur le site ont pu être envoyées durant tout l’été et ce service continuera à être assuré durant l’année scolaire à venir.