Am Lokale mellt de CGDIS een Accident op der A4, een zu Dikrech an um Wandhaff. Um Val Ste Croix huet et gebrannt.

Um Val Ste Croix an der Stad huet Gestrëpps gebrannt, woubäi kee verwonnt gouf. Um Wandhaff hu sech géint 14:40 Auer zwee Autoen ze packe kritt. Hei goufen 2 Persoune blesséiert. An der Rue des 3 Cantons um Wandhaff sinn zwee Gefierer géint 11.30 Auer net laanschtenee komm. De Bilan sinn zwee Blesséierter. Op der A4 tëscht Leideleng a Steebrécken sinn e Méindeg am Nomëtteg zwee Autoe kollidéiert. Zwou Persoune goufe liicht verwonnt.