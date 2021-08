Lëtzebuerg an d’Belsch treffe sech en Dënschdeg, dat ganzt ënnert der Presidence vun den 2 Premierministere Xavier Bettel an Alexander de Croo.

Um Orde du jour stinn eng ganze Rëtsch Diskussiounsthemen, wéi natierlech déi ëffentlech Santé duerch d’Covid-Pandemie, d’Energie, d’Agrikultur, d'Finanzen, d'Defense an d’Mobilitéit. Eng Partie bilateral Accorde wäerten en Dënschdeg dann och ënnerschriwwe ginn. En Dënschdeg an der Mëttesstonn gëtt et och eng Pressekonferenz vun den 2 Regierungscheffen.

Esou Reuniounen, wéi déi en Dënschdeg, si scho bal traditionell tëscht der Belsch a Lëtzebuerg. 2004 gouf et eng éischt an der Gäichel, wou et drëms goung, sech politesch méi openeen ofzestëmmen.