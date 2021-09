Den Educatiounsminister an d'Gesondheetsministesch informéieren iwwert d'Coronamesuren, déi geholl goufen, fir eng sécher Schoulrentrée ze garantéieren.

Suivéiert d'Pressekonferenz vu 14 Auer u live op RTL.lu a liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Replay vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.