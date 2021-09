De Summer 2021 war den zweet-reeneregsten zanter de Wiederopzeechnungen am Joer 1854. An der Moyenne sinn 336mm Ree gefall.

AgriMeteo huet e Mëttwoch seng meteorologesch Analys vum Zäitraum 1. Juni 2021 bis 31. August 2021 publizéiert. Analyséiert goufen d'Donnéeë vun 32 Wiederstatiounen. Aus der Analys geet ervir, dass dëse Summer am Schnëtt 0,5 Grad méi kal war wéi déi lescht puer Juni-, Juli- an Augustméint. Dat eenzegt Joer, an deem méi Nidderschlag erofkomm ass, war 1931 mat 388mm. Donieft gouf an der Stad en neie Rekord op d'Bee gestalt: Do goufen 397mm Reen enregistréiert. Ausserdeem war de Summer 2021 zu Käerch, Wëntger a Mamer de reeneregsten zanter 1951.

© Agrimeteo

De Juni war am Duerchschnëtt méi waarm wéi soss mat Temperatur-Spëtzten an der zweeter an drëtter Woch, déi zu lokalen Donnerwieder an iwwerméissegem Ree gefouert hunn. De Juli dogéint gouf vun ënnerduerchschnëttlechen Temperaturen a Reerekorder gepräägt. De Juli 2021 war nämlech den naassten zanter den éischten Opzeechnungen am Joer 1854 mat engem Iwwerschoss vun 193mm an der Moyenne. Bei de schroen Iwwerschwemmungen de 14. Juli hunn déi 32 Wiederstatiounen tëscht 62,6mm Reen zu Rëmerschen an engem neie Rekord vun 105,8mm zu Guedber gemooss. Mat Bléck op de Juli huet de Wieder-Zerwiss vun der Agrar-Verwaltung Asta festgestallt, dass d'Temperaturen ënnert dem saisonalen Duerchschnëtt louchen an et trotz dem Reen a villen Deeler vum Land liicht ze dréche war.

© Agrimeteo

Wéinst dem ze kalen an ze naasse Wieder koum et och zu Retarde bei der Recolte vun de Kären, déi notamment am Éislek nach net ofgeschloss ass.

PDF: D'Analys am Detail

Schreiwes

Bulletin météorologique AgriMeteo/ASTA: un été trop froid avec plusieurs records de pluie (01.09.2021)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Alors que l'été 2021 touche à sa fin, AgriMeteo, le service météorologique national de l'ASTA (Administration des services techniques de l'agriculture) du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, publie son analyse météorologique nationale du 1er juin 2021 au 31 août 2021.

Dans l'ensemble, l'été 2021 a été légèrement plus froid (-0,5°C) que les moyennes saisonnières récentes, avec une déviation plus marquée au sud-ouest du pays. Au niveau de la pluviométrie, l'été 2021 est le deuxième plus pluvieux depuis le début des observations en 1854 avec une précipitation moyenne nationale de 336 mm. Seul l'été 1931 était encore plus arrosé, avec une moyenne de 388 mm. À Luxembourg-Ville, un nouveau record de précipitations a été enregistré avec 397 mm, et à Koerich, Mamer, et Wincrange, l'été 2021 a été le plus arrosé depuis 1951.

Juin: chaud et orageux

Le mois de juin était globalement plus chaud qu'en moyenne, avec des pics de température au cours de la deuxième et de la troisième semaine qui ont engendré des orages localisés et des excès de précipitations par endroits.

Juillet: intempéries record et températures trop froides

Le mois de juillet était marqué par des températures en dessous des normales et des précipitations record. En effet, juillet 2021 était le mois de juillet le plus arrosé depuis 1854, avec un surplus moyen de 193 mm. Les 14 et 15 juillet 2021, des intempéries ont engendré les inondations affectant plusieurs localités à Luxembourg. Le 14 juillet, les 32 stations météorologiques ont enregistré entre 62,6 mm de pluie à Remerschen et un maximum journalier record de 105,8 mm à Godbrange.

Août: trop froid et légèrement trop sec

Les températures du mois d'août 2021 étaient généralement en dessous des moyennes saisonnières. En dépit des pluies régulières, le total des précipitations est resté légèrement en dessous des normales dans une grande partie du pays.

Les données proviennent du réseau de 32 stations météorologiques automatiques de toutes les régions du Luxembourg. Les valeurs de quatre stations représentatives Asselborn (nord), Clemency (sud-ouest), Remich (vallée de la Moselle) et Grevenmacher (vallée de la Moselle) ont été comparées aux valeurs moyennes de la période de référence 1991-2020. Toutes les données enregistrées par les 32 stations météorologiques de l'ASTA sont accessibles sur www.agrimeteo.lu.

La météo saisonnière trop froide et trop humide a entre autres retardé la récolte des céréales, à ce jour inachevée, notamment dans l'Oesling. À côté de cela, les intempéries des 14 et 15 juillet 2021 ont causé de notables dégâts dans le secteur agricole, horticole et viticole.