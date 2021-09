D'Police sicht no engem beigen Auto, warscheinlech en SUV, deen nom Accident net stoe bliwwen ass, mä a Richtung Athus weidergefuer ass.

Geschitt ass d'Ongléck den 13. August tëscht 13 an 13.30 Auer an der Rue de la Libération. De Chauffer hat e Poubelleswon iwwerholl an dobäi en Aarbechter schwéier um Fouss blesséiert.

Zeie si gebieden, sech bei der Police Käerjeng/Péiteng ze melle via Telefon 244 56 1000 oder Mail op police.bascharagepetange@police.etat.lu.