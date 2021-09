Lescht Woch goufen et 21 nei Admissiounen an de Spideeler. 84,2% vun de Patienten an de soins normaux goufen nach net vaccinéiert.

D'Zuel vun de Leit zu Lëtzebuerg, déi sech mam Coronavirus ugestach hunn, geet nees an d'Luucht. Virlescht Woch gouf et eng Hausse vun 49%, lescht Woch goufen 23% méi Infektioune registréiert. Tëscht dem 23. an dem 29. August goufe 542 Neiinfektioune gemellt, déi Woch virdru waren et der nach 440. An deem selwechten Zäitraum goufen och méi direkt Kontaktpersounen identifizéiert. Dës si vun 887 op 1.514 eropgaangen, wat e Plus vun 71% ass. Ënnert de 542 Neiinfektioune ware 428 Leit net geimpft (78,9%), déi aner 114 gëllen als vollstänneg vaccinéiert (21,1%). Lescht Woch goufe 27.349 PCR-Tester duerchgefouert, also liicht manner wéi déi Woch virdru mat 28.107 Tester.

An de Spideeler hu sech 84,2% vun de Patienten an de soins normaux bis ewell nach net impfe gelooss, op den Intensivstatioune sinn et esouguer 100%. Tëscht dem 23. an dem 29. August goufen et 21 nei Admissiounen an de Klinicken, virlescht Woch waren et der 3 manner. D'Zuel vun de beluechte Better op den Intensivstatiounen ass iwwerdeems vu 4 op 6 geklommen. Den Altersduerchschnëtt vun de Patienten ass vun 51 op 47 erofgaangen.

Déi aktiv Infektioune si vu 662 (Stand 22. August) op 915 (Stand 29. August) eropgaangen. 73.927 Mënsche gëllen als geheelt. D'Altersmoyenne vun de Leit, déi positiv getest goufen, ass vun 31,2 op 31,4 eropgaangen.

Vun 1,16 op 1,10 ass den effektive Reproduktiounstaux erofgaangen. De Positivitéitstaux ass awer vun 1,57% op 1,98% an d'Luucht gaangen. D'7-Deeg-Inzidenz läit mëttlerweil bei 85 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner, virdru louch se nach bei 69.

An der Woch vum 23.-29. August waren 999 Persounen an Isolement (+13%) an 972 Leit a Quarantän (47%).

Stand 1. September goufe 763.335 Dosissen zu Lëtzebuerg administréiert, 391.721 Mënschen hu e kompletten Impf-Scheema. 6.978 éischt Dosisse goufe lescht Woch gesprëtzt, 2.952 Leit kruten hir 2. Impfung. Fir 38 Awunner war et déi 3. Impfdosis.

An Zukunft soll och d'Zuel vun Impfungen, déi an Dokteschpraxisse gemaach goufen, an de Statistike festgehale ginn, sot d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert e Mëttwoch de Mëtteg virun der Press. Bis ewell goufe gutt 1.600 Persoune beim Dokter geimpft. 210 Generalisten, 23 Pediateren, 5 Internisten an 3 Médecins du monde bidden dat mëttlerweil un.

Communiqué vun der Santé

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 23 au 29 août (01.09.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 23 au 29 août, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 440 à 542 cas (+23%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 887 à 1.514 cas (+71%).

Parmi les 542 nouvelles infections, 428 personnes n'étaient pas vaccinées (78,9%) et 114 personnes avaient un schéma vaccinal complet (21,1%).

Parmi les hospitalisations, 84,2% des patients hospitalisés en soins normaux et tous les patients en soins intensifs (100%) n'étaient pas vaccinés.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 23 au 29 août a diminué de 28.107 à 27.349.

4 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 3 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 284. Depuis l'introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 23 au 29 août). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 29 août, le nombre d'infections actives a augmenté à 915 par rapport à 662 au 22 août et le nombre de personnes guéries est passé de 73.638 à 73.927. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 a légèrement augmenté de 31,2 à 31,4 ans.

Pour la semaine du 23 au 29 août, aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 est à déplorer.

Dans les hôpitaux, 21 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 18 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a augmenté de 4 à 6. La moyenne d'âge des patients hospitalisés a diminué de 51 à 47 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 1,10 (1,16 la semaine précédente). Le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) est passé de 1,57% à 1,98%. Le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes a augmenté à 6,18% (contre 4,91%).

Le taux d'incidence a augmenté avec 85 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 69 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Le taux d'incidence a augmenté dans toutes les tranches d'âge. Le taux d'incidence le plus bas est enregistré dans les tranches d'âge des 75 ans ou plus et des 60-74 ans.

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 23 au 29 août, 999 personnes se trouvaient en isolement (+13%) et 972 en quarantaine (+47%).

Contaminations

Pour les 542 nouveaux cas, les voyages à l'étranger restent la source la plus fréquente (29,9%) suivi par le cercle familial (27,0%) et les loisirs (4,5%). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable a augmenté à 34,7%.

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 23 au 29 août, 6.978 doses ont été administrées au total. 2.952 personnes ont reçu une 1re dose, 3.988 une 2e et 38 personnes ont reçu une 3e dose, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 1er septembre à 763.335. 391.721 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS) https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 23 au 29 août a montré une prévalence nationale toujours élevée des valeurs de flux de SARS-CoV-2. Le niveau de contamination semble toutefois s'être stabilisé avec des signaux similaires depuis trois échantillonnages.

L'ensemble des rapports CORONASTEP est disponible sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.