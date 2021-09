Déi Lénk begréissen déi proposéiert Reform vun der Regierung. Fir si ass dës laang iwwerfälleg.

Gläichzäiteg fuerdere si, dass dës Leit elo och aktiv mobiliséiert ginn. Bei de leschte Gemengewalen hätten eng 117.000 auslännesch Matbierger, déi sech och schonn deemools hätten dierfen aschreiwen, dat awer net gemaach. Dowéinst misst een elo erausfannen, wourun dat läit, wéi d'Deputéiert vun déi Lénk, d'Myriam Cecchetti, erkläert.

RTL-News: Gemengewalen - Residenzdauer vu 5 Joer fält fir Auslänner an Zukunft ewech

D'Myriam Cecchetti

"Mir sinn immens frou, dass deen dote Schrëtt elo geholl ginn ass, mee et geet awer net duer. Et muss een Informatiouns- a Sensibiliséierungscampagnen onbedéngt elo hannendru schalten. Dat ass jo och gesot ginn, si géifen dat maachen. Do wier et einfach elo wichteg ze wëssen, firwat 2017 déi 117.000 Leit sech net ageschriwwen hunn. Wat ass d'Ursaach? Well wann ech d'Ursaach weess, da kann ech och eng richteg Sensibiliséierungscampagne oder eng Informatiounscampagne op déi Ursaach hi maachen."

Och d'Asti begréisst de Projet de loi vun der Regierung a gesäit dësen als logesch Evolutioun am Sënn vun den europäeschen Traitéen an als Resultat vun hire Beméiungen an deem Sënn an de leschte Joren, esou de Sergio Ferreira vun der Asti.

De Sergio Ferreira

"Dat ass fir eis sécher eng ganz gutt Decisioun vun der Regierung. Et ass och d'Resultat vun der Aarbecht vu villen Organisatiounen, der Asti an och vun der CLAE an dem CEFIS. Mir hunn 2019 d'Ronn vun all de Parteie gemaach, fir déi zwou Propositiounen, déi haut presentéiert goufen, ze promouvéieren, dat heescht, dass all Bierger soll déi selwecht Konditiounen hunn, fir bei de Gemengewale kënnen ze participéieren."

D'CSV dogéint wollt sech en Donneschdeg nach net kloer zur proposéierter Reform positionéieren. Hei wëll ee sech fir d'éischt mat de Memberen, déi an der Gemengepolitik aktiv sinn, austauschen. Eng vun de Froen, déi ee sech hei nämlech stellt, ass déi vum passive Walrecht, esou den CSV-Deputéierte Gilles Roth.

De Gilles Roth

"Et muss een ëmmer kucken, wat den Niveau d'intégration ass, wann een exekutiv Posten an enger Gemeng, sief et als Buergermeeschter oder Schäffen oder och als Gemengeconseiller, briguéiert. Mir kucken dat mat engem oppene Geescht, mir lauschteren intern an eis Partei a well mir wëssen, dass dat hei e sensibele Sujet ass fir d'Membere vun der CSV, dat ass esou bei enger Vollekspartei, wëssend och nach, wat am Referendum op nationalem Plang vun de Lëtzebuerger decidéiert ginn ass, ech mengen, schéisse mir hei net aus der Hëft. Mir hunn de Moien e Projet presentéiert kritt a mir hunn och dofir déi rechtlech Zäit, fir an eis ze goen an eng Positioun vun der CSV dozou ze soen."

A mat där Positioun kéint ee spéitstens fir d'Rentrée vun der Chamber Mëtt Oktober rechnen.