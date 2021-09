Valorlux rifft d'Notzer vun dëser Statioun op, aktuell hir Verpackungen am bloe Sack ze sammelen an dës dann um Dag vun der Sammlung erauszestellen.

D'Schreiwes

D’Valorlux informéiert datt an der Nuecht vun e Donneschden op e Freiden D’Sammelstatioun Rebox beim Delhaize zu Alzeng verbrannt ass an am Moment net kann benotzt gi.

D’Valorlux invitéiert dofir all d’Benotzer vun dëser Sammelstatioun, hir Verpackungen am bloen Sack ze Sammelen an dann den Dag vun der Sammlung virun d’Dir ze stellen.

