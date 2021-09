E Freideg kuerz virun 20 Auer ass zu Éiter an der Rue du Bois e Motocyclist mat senger Maschinn a gouf dobäi blesséiert.

D'Ambulanz vu Réimech an d'Pompjeeë vu Mutfert waren op der Plaz.

An der Nuecht op e Samschdeg dann, géint 3.30 Auer, ass tëscht Konstem a Kautebaach eng Camionnette accidentéiert. Och heibäi gouf eng Persoun blesséiert. Nieft dem Samu war och eng Ambulanz vu Wolz am Asaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Géisdref, Kiischpelt, Housen a Wolz.

Zu Mäertert huet géint 4.30 Auer um Samschdeg de Moien an der Parkstrooss e Stroumverdeeler gebrannt. Hei gouf kee blesséiert. D'Pompjeeë vu Mäertert hu sech ëm de Brand gekëmmert.