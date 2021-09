Am Lokale mellt d'Police eng Persoun, där de Moie géint 20 op 10 zu Käerjeng d'Bankkaart geklaut gouf, wéi si um Bankomat Suen opgehuewen huet.

Dee Moment sinn dräi Männer an de Virraum vun der Bank erakomm an ee vun hinnen huet déi Persoun um Bankomat op Lëtzebuergesch ugeschwat an doduerch ofgelenkt, fir dass ee vun deenen aneren zwee d'Kaart konnt klauen, déi nach am Automat war. Méi spéit huet déi betraffe Persoun du gemierkt, dass an Tëscht e puer Mol Sue mat der Kaart opgehuewe gi waren an huet doropshin d'Police informéiert.

Hei d'Kommunikatioun vun der Police:

Beschreibung der drei Tatverdächtigen:



1) von dicker Statur, mit einem dunklen Short, einem hellen Poloshirt und Turnschuhen bekleidet

2) von normaler Statur, trug eine Jeanshose und eine dunkle Kappe mit großem Logoabzeichen

3) von normaler Statur, trug eine schwarze Kappe mit NY Logoabzeichen und eine schwarze Jacke, Dreitagebart



Die Männer wurden von südländischer/nordafrikanischer Herkunft beschrieben. Der Mann, welche die Betroffene angesprochen hatte, hat akzentfrei luxemburgisch geredet.



Präventionstipps zu Diebstählen an Geldautomaten.