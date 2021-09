Am ganze goufen 3 Persoune blesséiert, esou den 112 a sengem Bulletin.

Zweemol koum et zu enger Chute um CR134, dat eemol tëscht Manternach a Mäertert an eemol tëscht Éinen a Fluessweiler. All Kéiers war e Chauffeur mat senger Maschinn gefall, am Ganze goufen 2 Persoune blesséiert.

Op de RN27 tëscht Ueschdref an dem Riesenhaff krute sech dann 2 Motocyclisten, hei gouf eng Persoun blesséiert.