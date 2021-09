Lëtzebuerg an Däitschland verlängeren hiren Accord iwwert den Teletravail vun däitsche Frontaliere wärend der Pandemie bis Enn dës Joers.

Den Accord gesäit vir, datt Leit, déi an Däitschland wunnen, mä zu Lëtzebuerg agestallt sinn, vun doheem aus schaffe kënnen, ouni datt no enger gewësser Unzuel vun Deeg d'Steieren am Heemechtsland musse bezuelt ginn. Normalerweis läit dës Limitt bei 19 Deeg am Joer. Dat betrëfft ronn 50.000 däitsch Frontalieren, déi am Grand-Duché agestallt sinn.

Um Sommet Gäichel gouf Enn August festgehalen, datt belsch Frontaliere vun 2022 u 34 Deeg am Homeoffice schaffe kënnen, ouni mussen an der Belsch Steieren ze bezuelen. Mat Frankräich huet de Grand-Duché esou een Accord fir 29 Deeg am Joer.

Schreiwes

COVID-19: Weitergeltung bis zum 31. Dezember 2021 der deutsch-luxemburgischen Verständigungsvereinbarung zur Telearbeit (06.09.2021)

Released by: Ministry of Finance Luxemburg und Deutschland haben sich darauf verständigt, dass die anlässlich der COVID-19-Pandemie abgeschlossene

Verständigungsvereinbarung zur Besteuerung der Telearbeit bis zum 31. Dezember 2021 weiter gelten wird.

Die Vereinbarung, die Anfang April 2020 getroffen wurde, sieht vor, dass Arbeitstage in denen die Arbeitnehmer aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ihre Tätigkeit von ihrem Hauptwohnsitz in Telearbeit ausüben, als Arbeitstage in dem Staat gelten können, in dem die Tätigkeit üblicherweise ausgeübt worden wäre. Die Arbeitstage, in denen Grenzgänger in der Zeit der COVID-19 Pandemie von zuhause arbeiten, müssen also nicht für die Berechnung der 19-Tage-Toleranzregelung, die im Abkommen zwischen Deutschland und Luxemburg vom 26. Mai 2011 festgehalten wurde, berücksichtigt werden.

Finanzminister Pierre Gramegna kommentiert: "Ich freue mich sehr über diese Vereinbarung mit unseren deutschen Nachbarn und bedanke mich bei der deutschen Regierung für die gute Zusammenarbeit in der COVID-19 Krise. Die Weitergeltung bis zum 31. Dezember 2021 der deutsch-luxemburgischen Verständigungsvereinbarung gibt den 50.000 deutschen Pendlern und ihren luxemburgischen Arbeitgebern weiterhin die nötige Flexibilität und Planungssicherheit im gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie."