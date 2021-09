Schonn e Freideg hat d'Police virun dëser neier Bedruchsmethod per Telefon gewarnt.

Nach ëmmer gëtt der Police gemellt, dass Privatpersoune vun enger onbekannter lëtzebuergescher Nummer ugeruff kréien. Hei soll et sech fälschlecherweis ëm e Polizist handelen, allerdéngs héiert ee relativ séier an einfach, dass et sech ëm en automatiséiert Stëmm aus engem Computer handelt.

Heibäi handelt et sech der Police no dohier och ganz kloer NET ëm en echte Polizist, all Beamten zu Lëtzebuerg géif Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch schwätzen.

© David Winter (RTL)

An deem Sënn rappelléiert d'Police nach eemol un eng Partie Rotschléi, déi een an sou engem Fall soll berécksiichtegen:

Ignorieren Sie Anrufe unbekannter ausländischer Nummern ohne aufzulegen (klingeln lassen, nicht wegdrücken) um somit den Anrufern keinen Hinweis darauf zu geben, dass die Nummer noch genutzt wird.

Rufen Sie niemals unbekannte ausländische Nummern zurück.

Blockieren Sie den Anrufer auf ihrem Telefon.

Gehen Sie nicht auf eventuelle Forderungen oder Drohungen ein.

Geben Sie niemals persönliche Daten per Telefon weiter.

Kontrollieren Sie Ihre Telefonrechnung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Ihnen Schaden entstanden ist.

Weitere Informationen und präventive Tipps zu falschen Anrufen: https://police.public.lu/fr/prevention/arnaques/faux-appels.html