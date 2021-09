De Cabinet vun der Stater Maison Médicale ass op Nummer 23 am Val Fleuri ze fannen, wou d'Patienten ouni Rendez-vous sech kënnen ënnersiche loossen.

Och d'Escher Maison Médicale plënnert nach am Laf vun dësem Mount an zwar aus der Mayrisch-Strooss op Esch-Belval, wou d'Doktesch-Cabineten dann op Nummer 7 an der Avenue du Swing sinn, an der Strooss also vun der Rockhal.

Fir d'Maisons Médicales op Belval an Ettelbréck gëllt eng nei identesch Telefonsnummer, fir en obligatoresche Rendez-vous ze huelen: 20 333 111.

Déi 3 Maisons Médicales, déi fir Visitte geduecht sinn, wann den Hausdokter net disponibel ass, sinn an der Woch op tëscht owes 20 Auer an Hallefnuecht - um Weekend dann de ganzen Dag tëscht moies 8 an Hallefnuecht.

Weider Informatioune fannt Dir hei.