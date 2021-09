Wéi d'Police mellt, koum et e Méindeg den Owend zu engem Tëschefall mat enger alkoholiséierter Persoun am Spidol um Kierchbierg.

Kuerz no 21 Auer gouf e Mann gemellt, dee sech géif de Batti stellen. Den alkoholiséierte Mann gouf vun enger Policepatrull immobiliséiert. Dobäi gouf och e Messer sécher gestallt. A well hie sech ëmmer méi aggressiv beholl huet an eng Gefor fir sech an anerer duergestallt huet, koum hien an Arrest.