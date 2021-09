Och iwwert de Summer bleift de Präisindex am Land stabel.

Dem Statec no geet den Inflatiounstaux am August vun 2,3 op 2,5% erop. Dës Hausse ass bedéngt duerch d'Enn vun de Solden.

Wann d'Präisdeierecht am selwechte Rhythmus weider lues unzitt, ass méiglecherweis zum Ufank vum neie Joer mat enger Indextranche ze rechnen. Also och engem Plus an der Paitut.

Wann een d'Soldevariatiounen an d'Pëtrolspräisser erausrechent, geet d'Präisdeierecht am August souguer nëmmen ëm 0,3% an d'Luucht.

Bei de Pëtrolspräisser fält op, datt den Heizmazout de leschte Mount ëm bal 2 Prozent par Rapport zum Juli méi bëlleg ginn ass.

Par conter ass et méi deier ginn, fir ze reesen. Esou sinn d'Präisser fir Fluch-Reesen de leschte Mount ëm bal e Véierel méi deier ginn, wéi se nach am Juli waren.