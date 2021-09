Wousst dir, dass d'Schoul net ëmmer de 15. September ufänkt?

Kanner, déi an d'Summerschool ginn, hu sech schonn éischter op hire Schoulwee gemaach. Wat d'Summerschoul ass a wat een do genee mécht, gesitt dir an de Kanna Niuuss, den Noriichte fir Kanner.

D'KannaNiuuss op der RTL Télé Lëtzebuerg kommen den nächsten Sonndeg aus der Summervakanz zeréck. Géint 18.50 Auer weise mir iech all Woch ëmmer sonndes déi wichtegst Noriichte vun der Woch.