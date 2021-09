Fir de Jean-Pierre Schlesser ass et no 2011-2017 dat zweet Mandat am Suessemer Gemengerot.

De Communiqué

Um Mëttwochmëtteg, 08. September 2021, ass de Jean-Pierre Schlesser (LSAP) als neie Member vum Suessemer Gemengerot vereedegt ginn. De 57-järegen Employé privé vun Zolwer trëtt domadden d‘Successioun vum Nadine Tornambé-Duchamp un, déi hire Posten no 11 Joer am Déngscht vun de Suessemer Bierger ofleet. Fir de Jean-Pierre Schlesser ass et no 2011-2017 dat zweet Mandat am Suessemer Gemengerot.