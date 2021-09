E Mann kritt vun engem Hond an d'Been gebass. Den Hondsmeeschter, een Agent vun enger privater Sécherheetsfirma, kritt d'Déier net an de Grëff.

Dës Zeene vun engem Video hunn d'Debatt ronderëm d'Sécherheet op der Stater Gare op en Neits lancéiert. Mir hu bis ewell d'Stëmme vun der Buergermeeschtesch Lydie Polfer, dem Policeminister Henri Kox an der politescher Oppositioun héieren. Ma e Mëttwoch den Owend ass et - exklusiv - een Temoignage vun enger Persoun, déi bei dësem Incident de leschte Samschdeg den Owend derbäi war an déi d'Affer souguer gutt kennt.

D'Annick Goerens war e Mëttwoch fir eis am Bistro "Le Périgord".

Témoignage vu Serveuse / Reportage vum Annick Goerens

An dat ass de Café - an der Avenue de la Gare - an deem leschte Samschdeg alles ugefaangen huet. Et ass déi eenzeg Plaz an dëser Strooss mat enger Terrass, déi owes nach op huet. Meeschtens ass et d'Geräischkuliss do och éischter haart. Reiwereien a Gejäiz, wann d'Leit bis een iwwer den Duuscht gedronk hunn, dat ass déi jonk Fra mat där d'Annick Goerens geschwat huet, déi anonym bleiwen wëll an déi Serveuse am Bistro "Le Périgord" ass, gewinnt. Ma déi Kéier war et e bëssen anescht. E puer Leit am Bistro hunn e Sträit mateneen ugefaangen, deen déi privat Sécherheetsagente vun der Stad Lëtzebuerg op de Plang geruff huet.

"Le début de la scène je n'y ai pas assistée, parce que j'étais à l'intérieur en train de servir. Les forces de police, c'est moi qui les ai contactés parce qu'il y avait des insultes verbales des deux côtés. Et au lieu de calmer la situation, les agents de sécurité ils cherchaient un peu les problèmes en disant à la personne "vient, qu'est-ce que tu vas faire ?" Le chien en question, qui a mordu la personne, a eu pour ordre plusieurs fois d'attaquer... avec la muselière. Après donc, j'ai contacté la police, parce que quand j'entends le mot "attaque" plusieurs fois, je me dis qu'il va se passer quelque chose d'horrible."

Wärend si op d'Police gewaart hätt, wat e bësse gedauert hätt, ass den Zodi tëscht dem Mann an de Sécherheetsbeamten nieft der Terrass, also an der Strooss virugaangen.

"La personne elle est tombée au sol et là les 4 agents de sécurité se sont acharnés sur lui. Quand je dis acharné ce sont des coups de pied, des coups de poing avec le chien en plus. La rue était vide, elle s'est vite remplie. Dans la vidéo vous entendez une personne crier "lâchez-le, lâchez-le", c'est moi. Et j'ai cru qu'ils allaient le tuer en fait. Parce que l'agent de sécurité n'avait pas la maîtrise sur son chien, le chien ne voulait pas lâcher la personne, les 4 étaient encore là à tabasser la personne. Il y a des torts sur les 2 parties, mais ce qui s'est passé n'est pas normale."

Eng vun de Froen, déi an der Enquête vum Parquet notamment soll gekläert ginn, ass, wéi et konnt sinn, dass den Hond kee Maulkuerf méi unhat. D'Serveuse sot dann och, dass 2 Hënn sur place gewiescht wieren. Een Hond hätt säi Maulkuerf vu sengem Meeschter ausgedoen an dunn nees ugedoe kritt.



"Le chien en question qui a mordu, moi je n'ai pas vu le monsieur lui enlever la muselière, mais leur histoire de "le chien était trop excité et lui enlevait la muselière toute seule", je y crois pas du tout, parce que normalement une muselière c'est bien sécurisée cela doit pas s'enlever. Je vous dis, il y avait tellement d'insultes, tellement de... les agents cherchaient, puis le monsieur cherchait, quand même les chiens entre eux voulaient s'attaquer. Donc c'est parti loin, trop loin."

Déi jonk Fra kennt de Mann, deen aggressiv ginn ass. Hie wär bal all Dag bei hir am Café an eigentlech e ganz feine Client.

"Ce que je trouve moche dans toute cette histoire c'est que je vois plusieurs articles défiler sur les réseaux sociaux et je trouve par rapport à l'histoire criminelle de la personne on a tendance à laisser couler les choses et que peu importe qu'il a un casier judiciaire ou qu'il n'en a pas. C'est un être humain. Et je pense qu'il ne méritait pas autant que ce qui c'était passé."

D'Situatioun mat den Drogendealer op der Stater Gare wär entstanen, well och eng grouss Demande no Drogen do ass. An dat wären net just Zitat "des étrangers et des noirs" déi géingen consomméieren, ma och Zitat "des juges, des avocats, on voit de tout ici", sou d'Serveuse. Ganz generell gesinn fillt d'Fra sech am Bistro wou si schafft sécher, ma am Quartier Gare iwwerhaapt net.



"Nous on en voit de toutes les couleurs du matin au soir. On voit de la drogue, on voit les gens se piquer, on voit des gens se bagarrer, on voit des gens se mettre des coups de couteaux, on voit de tout dans cette rue. C'est du matin au soir, la journée c'est un peu plus calme, parce qu' il y a des passants, il y a ci, il y a ça , mais le soir vous arrivez ici, la rue elle est vide, il y a personne."

D'Sécherheetsbeamten an d'Streetworker vun "A Vos Côtés" géingen hëllefen, mee si géing sech nach méi Presenz vun der Police wënschen, sou d'Serveuse vum Café "Le Périgord" op der Stater Gare.