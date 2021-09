Pour la semaine du 30 août au 5 septembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté de 542 à 573 cas (+6%). Le nombre de leurs contacts étroits identifiés a diminué de 1.514 à 1.112 cas (-27%). Parmi les 573 nouvelles infections, 420 personnes n’étaient pas vaccinées (73,3%) et 153 personnes avaient un schéma vaccinal complet (26,7%). Parmi les hospitalisations, 76,7% des patients hospitalisés en soins normaux et tous les patients en soins intensifs (100%) n’étaient pas vaccinés. Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 30 août au 5 septembre a augmenté de 27.349 à 29.057. 3 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 4 pour la semaine d’avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 287. Depuis l’introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 30 août au 5 septembre). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité. En date du 5 septembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 1.052 par rapport à 913 au 29 août et le nombre de personnes guéries est passé de 73.929 à 74.361. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 a resté stable à 31,7 ans. Pour la semaine du 30 août au 5 septembre, 2 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. Dans les hôpitaux, 22 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 21 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a augmenté de 6 à 9. La moyenne d’âge des patients hospitalisés a augmenté de 46 à 60 ans. Taux de positivité et taux d’incidence Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 1,04 (1,11 la semaine précédente). Le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) est resté stable à 1,97%. Le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes est également resté stable à 6,19% (contre 6,18%). Le taux d'incidence a augmenté avec 90 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 85 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente. Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence a augmenté dans toutes les tranches d’âge sauf chez les 15-29 ans et les 60-74 ans. La plus grande augmentation a été enregistrée dans les tranches d’âge des 30-44 ans (+16%) suivi des 0-14 ans (+13%) et des 45-59 ans (+12%). La tranche d’âge des 0-14 ans a le taux d’incidence le plus élevé avec 127 cas pour 100.000 habitants. Le taux d’incidence le plus bas est enregistré dans les tranches d’âge des 75 ans ou plus et des 60-74 ans. Quarantaines et isolements Pendant la semaine du 30 août au 5 septembre, 1.240 personnes se trouvaient en isolement (+21%) et 820 en quarantaine (-16%). Contaminations Pour les 573 nouveaux cas, les voyages à l’étranger restent la source la plus fréquente (31,8%) suivi par le cercle familial (25,2%) et les loisirs (6,3%). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable a diminué à 28,6%. Vaccinations : point de situation Pour la semaine du 30 août au 5 septembre, 7.401 doses ont été administrées au total. 3.584 personnes ont reçu une 1re dose, 3.757 une 2e et 60 personnes ont reçu une 3e dose, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 8 septembre à 769.652. 395.384 personnes présentent un schéma vaccinal complet. En date du 2 septembre le taux de vaccination des personnes âgées de 18 ans et plus ayant un schéma vaccinal complet est de 71,5%. Le Luxembourg se situe en 12e place sur les 30 pays européens listés par le Centre de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Les prochains passages du « Impf-Bus on tour » Le bus de vaccination sera présent lors des évènements suivants : Jeudi, 9 septembre de 11h à 18h au « Fun um Glacis »

Samedi, 11 septembre de 14h à 18h au « Ettelbrooklyn Street Fest »

Samedi, 11 septembre de 16h à 20h à la « Fête du raisin et du vin Grevenmacher » Les prochains passages du « Impf-Bus on tour » seront également communiqués sur www.covidvaccination.lu À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d’identité et carte CNS obligatoires). Les personnes qui viennent faire leur 2e dose doivent ramener également leur le certificat de vaccination de la 1re dose. L’évolution des variants Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 Le niveau de contamination des 13 stations d’épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 30 août au 5 septembre a montré une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national. Une nouvelle augmentation de la présence du SARS-CoV-2 a été mise en évidence au cours de cette semaine, avec des valeurs toutefois propres à celles observées depuis plusieurs semaines. L'ensemble des rapports CORONASTEP est disponible sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.