An 3 Wandparken am Norde vum Land ginn 13 Wandanlage vun der éischter Generatioun ersat. E bessert Landschaftsbild a méi Stroum, dee produzéiert gëtt sinn

Déi 13 Anlagen, déi demontéiert ginn, musse just duerch sechs Neier ersat ginn. Et ass ee Projet, dee ronn 30 Milliounen Euro kascht.

D'Aarbechten hunn am Juli am Wandpark zu Esch-Sauer ugefaangen a sollen am éischten Trimester dat anert Joer mat den Anlagen am Park zu Hengescht ofgeschloss ginn.