E Mëttwochowend géint 19.30 Auer sinn zu Rolleng an der Avenue de la Gare en Auto an e Motorrad net laanschtenee komm.

Wéi de CGDIS mellt, gouf beim Accident eng Persoun schwéier verwonnt. De Samu gouf op d'Plaz geruff, grad ewéi d'Pompjeeë vu Péiteng a Käerjeng, an d'Escher Ambulanz.

Op der RN08 bei Sëll ass um Donneschdegmoie géint 3.30 Auer en Auto an e Bam gerannt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt. D'Ambulanz vu Réiden an d'Pompjeeë vun Tënten waren am Asaz.