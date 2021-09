Am Lokale mellt de CGDIS en Accident tëscht engem Bus an engem Auto en Donneschdeg géint 19.20 Auer tëscht Fueren an Tandel.

Dobäi sinn 3 Leit blesséiert ginn. Den Ettelbrécker Samus-Noutdokter war op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vun Dikrech an Tandel, an d'Dikrecher Ambulanz. Um 1 Auer e Freideg huet et op der Garer Plaz an der Stad an engem Appartement gebrannt. Weider Detailer feelen. Hei ass awer kengem eppes geschitt.