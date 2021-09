No iwwer 50 Joer op der Areler Strooss ass et fir de Centre d’Incendie et de Secours Luxembourg Zäit, ze plënneren.

Et geet op Gaasperech bei de Centre National d’Incendie et de Secours (CNIS).

Dëst allerdéngs net, ouni sech un eng Pompjee-Traditioun ze halen, an déi ass a Form vun engem Cortège. Mat de ronn 30 Gefierer geet et deemno aus der Stad an déi nei Kasär, eng perfekt Geleeënheet, fir sech de Fuerpark vun de Stater Beruffspompjeeë méi genee unzekucken.

Lass geet et um 10.30 Auer op der Areler Strooss an de Wee féiert iwwer e puer Haaptachsen duerch d'Stad bis op de Boulevard de Kockelscheuer zu Gaasperech.

Hei d'Detailer vum Cortège:

Depart 50, route d’Arlon an der Stad

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Avenue Monterey

Boulevard Royal

Boulevard Franklin D Roosevelt

Rue Notre Dame

Rue du Fossé

Côte d’Eich

Boulevard Royal

Pont Adolphe

Avenue de la Liberté

Place de la Gare

Rue de Hollerich

Route d’Esch

Boulevard F.W. Raiffeisen

Boulevard de Kockelscheuer

Centre National d’Incendie et de Secours (CNIS)

Fir e Sonndeg erwaart Iech net just eng Fotoreportage, méi Detailer ginn et nach e Sonndeg den Owend am Journal vun RTL Télé a Radio Lëtzebuerg.

Schreiwes vum CIS Luxembourg

Cortège des pompiers du CIS Luxembourg vers le Centre National d’Incendie et de Secours Communiqué de presse

Après plus d’un demi-siècle passé à la route d’Arlon, le Centre d’Incendie et de Secours Luxembourg emménagera en date du dimanche 12 septembre 2021 au Centre National d’Incendie et de Secours (CNIS) à Gasperich.

Comme il est de tradition chez les pompiers, une trentaine de véhicules de pompiers traversera la Ville de Luxembourg en cortège afin de se rendre à la nouvelle caserne depuis laquelle ils seront dès lors totalement opérationnels.

Le départ du cortège aura lieu à 10h30 depuis l’ancienne caserne de la route d’Arlon et suivra les grands axes repris plus bas avant d’arriver dans les nouvelles localités du boulevard de Kockelscheuer à Gasperich.