Beim Tëschefall bei engem Bauerebetrib ass eng grouss Quantitéit u Piff an d'Kanalisatioun gelaf.

Iwwert d'Kläranlag koum de Piff dunn och an d'Waldbëllegerbaach an dono weider an déi schwaarz Iernz.

D'Waasserwirtschaftsamt hëlt aktuell Prouwen op der Plaz.

