D'Police mécht en Zeienopruff wéinst engem Accident den 3. September zu Iechternach, bei deem e Foussgänger liicht blesséiert gouf.

Géint 15 Auer ass op der Héicht vum Busarrêt an der Rue Maximilien en Auto an eng Persoun gerannt, déi am Gaange war iwwert d'Strooss ze goen. D'Affer ass net op der Plaz vum Accident bliwwen, ma de Chauffer hätt sech bei der Police gemellt.

All Informatioun ass fir d'Police zu Iechternach um 244 72 1000 oder per E-Mail op Police.ECHTERNACH@police.etat.lu