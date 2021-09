Wéi de CGDIS mellt, koum et e Samschdeg den Owend op e puer Plazen zu Accidenter mat Blesséierten.

Um 18.15 Auer hate sech um CR110 tëscht Esch-Lalleng an Éilereng 2 Autoen ze pake kritt. Eng knapp Stonn drop war et en Accident mat engem Auto op der A13 am Tunnel Aessen a Richtung Éilereng. Op béide Plazen goufen all kéiers 2 Persoune verwonnt.

Ee Blesséierte gouf et bei enger Kollisioun tëscht 2 Ween géint 21.45 Auer zu Esch an der Rue Mathias Koener. A kuerz virun 22.40 Auer hat et an engem Appartement zu Mamer an der Rue du Commerce gebrannt. Och hei ass ee Blesséierten ze bekloen.