Hie war an der Haaptstrooss gefall. De Samus-Noutdokter vun Ettelbréck war op der Plaz, wéi och d'Secouriste vun Dikrech, Housen a Veianen.

Wéi et am Police-Bulletin heescht war eng Motocyclistin an enger Lénkskéier gefall, wéi se géint 17 Auer vu Veianen komm ass.

Zu Diddeleng ass an der Jean-Jaure-Strooss iwwerdeems e Foussgänger ugestouss, an och blesséiert ginn.