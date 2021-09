De ville Reen huet de Baueren an deenen, déi d’Kären duerno weider verschaffen, deels nawell Kappzerbrieches gemaach.

Bei enger Visitt bei der Bauerekooperativ BAKO zu Housen krut de Landwirtschaftsminister Romain Schneider de Méindeg de Moien dann och gewisen, wéi d’Recolte vun de Kären dëst Joer ausgesäit. Allgemeng huet e groussen Deel vun de Käre misse gedréchent an zousätzlech gebotzt ginn, fir kënne weider verschafft ze ginn. Och d‘Quantitéit huet e bësse gelidden. Wéi staark kéint een awer nach net genau soen, well nach bis d'lescht Woch Kären erageholl gi wieren, esou den Direkter vun der BAKO, Günther Mertes. Gerechent gëtt mat enger Baisse vu ronn 10% am Verglach zu 2020.

Bilan Karschnatz/Reportage Maxime Gillen

Wat d'Präisser ugeet, gouf et dogéint eng ongewinnten Entwécklung. Obschonn et am Fréijoer no enger staarker Recolte ausgesinn huet, sinn d‘Präisser net erofgaangen. Derbäi koume Phenomener wéi d‘Bränn an den USA, dass weltwäit manner Kären um Marché waren, esou dass d'Präisser esouguer nach geklomme sinn.

D'Héichwaasser am Juli hätt an der Landwirtschaft fir Schied an Héicht vun 1,6 Milliounen Euro gesuergt, esou de Minister. Op ronn 820 ha wieren d‘Kulture beschiedegt ginn.