E Méindeg am Nomëtteg koum et am Rond-point um Katrewang zu zwee Accidenter bannent kuerzer Zäit.

Fir d'éischt war e Motocyclist am Rond-point gefall. D'Persoun um Motorrad huet sech duerno mat hirem Gefier op e Parking bei engem Café a Sécherheet bruecht. Kuerz nom éischten Accident ass et am Rond-point zu engem weidere komm. Een Automobilist huet am Rond-point d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, ass vun der Strooss ofkomm an um Parking, wou den accidentéierte Motocyclist stoung un d'Stoe komm. Den Auto krut dobäi de Motorradsfuerer an d'Moto ze paken. Persoun a Gefier goufen ënnert dem Auto ageklemmt. De Motocyclist gouf schwéier blesséiert. Dräi weider Persounen si bei den Accidenter blesséiert ginn. Op der Plaz waren de Samu an d'Air Rescue sou wéi d'Rettungsdéngschter aus der Stad, vu Lëntgen, Stengefort, Kielen a Mamer. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL