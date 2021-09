Deemno kënnt eng weider Hëllef vu 500.000 Euro dobäi, am Ganze chiffréiert sech de Montant domat elo op 3 Milliounen Euro am Joer 2021.

Lëtzebuerg engagéiert sech schonns zanter zwee Joerzéngten am Afghanistan an huet eben elo decidéiert, fir dem Land och an dëse schwéieren Zäiten ënnert d'Äerm ze gräifen.

Offiziellt Schreiwes

L'aide humanitaire luxembourgeoise augmente son soutien en Afghanistan (13.09.2021)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire

Le 13 septembre 2021, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) a organisé la réunion à haut niveau sur la situation humanitaire en Afghanistan, en format hybride.

Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, y a représenté le Luxembourg et a annoncé une aide additionnelle de 500.000 d'euros, de manière à porter le total de l'appui luxembourgeois au profit de projets de développement et d'action humanitaire en Afghanistan à 3 millions d'euros en 2021.

Outre la situation actuelle, l'Afghanistan est en train de souffrir les répercussions de presque 35 années de conflit. Deux tiers de la population vivent en-dessous du seuil de pauvreté et plus de 3 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Le Luxembourg apporte son soutien à la population afghane depuis deux décennies et envisage de continuer à le faire en ce moment critique. Ce soutien sera évidemment étroitement lié au droit humanitaire international et au respect des principes humanitaires.