Net wéi konstitutionell virgesinn am Oktober, mee ewell en Dënschdeg kënnt d'Chamber beieneen, fir iwwert e weidert Covid-Restriktiounsgesetz ofzestëmmen.

Déi nei Versioun vum Gesetz gesäit dann och eenzel Upassunge fir: De Covid-Check System gëtt mam neien Text am Spidol generaliséiert a gëllt an Zukunft och fir Leit, déi z.B. en Doktesch-Rendezvous an engem Spidol hunn.

Verlängert gi bis den 18. Oktober verschidden aner Mesurë wéi d'obligatorescht Droe vu Masken am ëffentlechen Transport, de CovidCheck fir privat an ëffentlechen Evenementer oder och d'Verlängere vum Congé pour raisons Familiales, am Fall wou en Elterendeel muss bei engem Kand bleiwen, wann dëst am Isolement oder der Quarantaine ass.

Den neien Text, deen deen en Dënschdeg de Mëtteg am Cercle gestëmmt gëtt a woufir op en Neits de Mars Di Bartolomeo Rapporter ass, gëllt vun e Mëttwoch un, wou jo dann och keng gratis PCR-Tester méi wäerten ugebuede ginn.

No der Plenière vun en Dënschdeg dierft d'Chamber dann den 12. Oktober nees beienee kommen - dëst dann an der Reegel och nees am Chambersgebai um Krautmaart. Deen Dag ass och den Etat de la Nation vum Staatsminister Bettel.

An där Woch gëtt och de Staatsbudget fir d'nächst Joer vum Finanzminister deponéiert. Dëst Joer ass den LSAP-Député-Maire Dan Biancalana de Rapporter.