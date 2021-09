Eng Fra gouf an der rue de l’Hippodrome vun 2 Männer géint eng Mauer gestouss a krut hir Posch geklaut. D’Täter hu sech duerch d’Bascht gemaach.

Kuerz no Hallefnuecht dann ass enger Patrull am Rondpoint Gluck e Mann opgefall, deen hannert dem Steier entschlof war.

Den Auto war am Ausland immatrikuléiert. De Mann hat ze vill gedronk a keng Pobeieren dobäi a gouf bei der Friemepolice gemellt. De Won gouf immobiliséiert.