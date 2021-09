Dat äntwert d'Ëmweltministesch op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Gusty Graas.

Duerch d'Iwwerschwemmunge Mëtt Juli goufe 4 Kläranlagen am Land signifikativ betraff: Beetebuerg, Iechternach grad wéi Rouspert a Méischdref. Et wäert dann och nach Méint daueren, bis datt d'Installatiounen nees normal fonctionéieren.

D'Carole Dieschbourg chiffréiert de Schued un der Anlag zu Iechternach op ronn 2 Milliounen Euro, d'Aarbechten un den Installatiounen zu Rouspert a Méischdref dierfte mat global enger Millioun Euro zu Buch schloen.

Do derbäi kommen awer och d'Käschte fir d'Reparaturen um Reseau, also de Pompel-Statiounen, de Kollekteren an de Retentiouns-Bassengen.

Hei déi komplett Question parlamentaire als PDF!

Och de François Benoy hat am Kontext vun den Iwwerschwemmungen eng parlamentaresch Fro gestallt, an där et ëm d'Kläranlage gaangen ass.