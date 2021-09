D'lescht Schouljoer goufen a 6 Gemenge Portugiseschcourse bannent der Schoulzäit am Fondamental, sougenannte "Cours intégrés", ugebueden.

Dës Course sollen de Kanner hëllefen, d'Matière an de Schoulfächer besser ze verstoen an och hir Kenntnisser an hirer Mammesprooch weider z'entwéckelen.

D'Zuel vu Kanner, déi vun dëser Offer profitéiert hunn, ass domat dat fënneft Joer noeneen zréckgaangen. Am Schouljoer 2016/17 waren nach iwwer 12 Honnert Schüler an deene Coursen ageschriwwen an et gouf dës Offer och nach an 10 Gemengen.

Op där anerer Säit, schreift den Educatiounsminister an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der grénger Deputéiert Josée Lorsché, ginn et zanter 2017 och komplementär Portugiseschcoursen, déi baussent de reguläre Schoulstonnen ugebuede ginn.

D'lescht Schouljoer hätte 6 Gemengen dës Coursen ugebueden, 601 Schüler waren ageschriwwen. Fir d'Rentrée elo hu sech scho 690 Kanner ugemellt. Nieft de Coursen hätten d'Schoulen och d'Méiglechkeet, e portugisesch-sproochege Professionellen z'engagéieren, deem dem Titulaire vun der Klass wärend 2 Stonnen an der Woch zur Säit steet. Et hätt ee bis ewell d'Erfarung gemaach, datt dës Ënnerstëtzung, grad wéi déi integréiert an déi komplementar Coursen, gutt géingen zur Integratioun bäidroen.