Vu Säite vun der CSV fuerdert een, datt d'Kannergeld retroaktiv bis d'Joer 2019 soll indexéiert ginn, fir ee Kafkraaftverloscht Famillen ze evitéieren.

Nodeems d'Gesetz, fir d'Allocatioun familiale un den Index unzepassen, vum nächste Joer un nees soll a Kraaft trieden – mengt d'Familljeministesch Corinne Cahen, datt et éischter onwarscheinlech ass, datt d'Upassung awer nach réckwierkend op dëst Joer kënnt – weider Diskussioune sollen awer déi nächst Méint gefouert ginn.

Chamberkommissioun/Reportage Tim Morizet

"Am allgemengen hate mer jo gesot, datt mer net retroaktiv d'Kannergeld géifen ajustéieren: mee eréischt vum 1. Januar 2022 un. Dee Projet de loi ass aktuell an der Prozedur. Do wäert weider driwwer geschwat ginn, wann dann den Avis vum Staatsrot do ass. Ech kann haut net soen, wéini eng Indextranche do ass, wéini se ufält, sou, datt mer dat, wann et esouwäit ass, wäerten all zesummen diskutéieren."

De Statec hat d'lescht Woch nach matgedeelt, datt esou eng Tranche - déi d'Upassung vun der Paien un d'Präisdeierecht garantéiert - am Oktober oder November kéint fälleg ginn.

Et ass d'Reaktioun op eng Proposition de loi vum CSV-Deputéierte Marc Spautz, déi den Dënschdeg de Mueren an der entspriechender Chamberkommissioun debattéiert gouf. Vu Säite vun der CSV fuerdert een, datt d'Kannergeld retroaktiv bis d'Joer 2019 soll indexéiert ginn, fir ee Kafkraaftverloscht bei de Famillen ze evitéieren.

"All Joer, wou mer méi laang waarden, fir déi Upassung ze maachen, betrëfft dat Famillen. Déi Famillen, déi méi schlecht dru sinn, deem deet déi Situatioun nach vill méi wéi. Mir hätte gären, datt deene Leit koherent gehollef gëtt. A wat ee méi Kanner huet, wat déi finanziell Belaaschtung méi grouss ass. Dofir mussen Efforte gemaach ginn, fir deen Aarmutsrisiko besser ze kontrolléieren."

An deem Kontext freet d'CSV schonn zanter 2016 méi Kannergeld fir Famille mat 3 oder méi Kanner. D'Proposition de loi vun der CSV soll an der Chamber-Plenière diskutéiert ginn – op Zoustëmmung vun de Majoritéitsparteie wier awer kaum ze hoffen, bedauert d'CSV.