De Summer verbannen déi meescht mat Erhuelung a guddem Wieder. D’Iwwerschwemmunge vum leschte Juli hate villen awer e Stréch duerch d’Rechnung gemaach.

Am Duerchschnëtt sinn nämlech 188 Liter op de Meter Carré gefall, bal 3 Mol souvill wéi normalerweis. Par Rapport zu eisen Nopeschlänner ass Lëtzebuerg nach éischter gutt ewechkomm. An awer waren a si vill Leit mat Schied geplot.

D'Nathalie Fantini an de Carlos Costa wunnen zanter engem Joer mat hirer Famill zu Käerjeng. No den Iwwerschwemmunge vum Juli ass och d'Wunneng vun der Famill net verschount bliwwen. Eng 30 Zentimeter hätt d'Waasser maximal um Rez-de-chaussée gestanen. "Wann een déi Waassermasse gesäit, da sinn engem d'Hänn gebonnen.", erzielt eis d'Nathalie Fantini.

D'Famill huet am Juli bannent 3 Woche 4 Mol mat Kand an Hond plënnere missten. Momentan loune si eng Wunneng zu Téiteng, déi si mat Hëllef vun engem Kolleeg fonnt hunn. "Et fillt sech alles e bësse friem un. Et huet een ëmmer seng Gewunnechte vum Alldag. Et huet sech vill verännert, net nëmme fir mech, mee och fir meng Fra an dat Klengt. Esouguer beim Hond selwer mierkt een, datt e komplett niewent der Scheif ass.", esou de Carlos Costa iwwert d'Verännerungen. Si hu sech ausserdeem vun der Gemeng am Stach gelooss gefillt, well een hinnen net déi Hëllef entgéintbruecht hätt, déi si sech erwaart hätten.

Och zu Miersch si vill Leit net verschount bliwwen. De Pete Hoffmann ass Gerant vun engem Holzbetrib a seng Firma ass staark betraff gewiescht.

De Schued géif op bal eng Millioun Euro geschat ginn. Et sëtzt een do an et kann ee guer näischt maachen. Och de Pete huet den Dag vun den Iwwerschwemmungen änlech wéi d'Famill vu Käerjeng erlieft: "Et ass ganz schlëmm ze gesinn, datt alles futtigeet an et weess ee sech net ze hëllefen."

Donieft ass dem Pete seng Firma och nach Stroumliwwerant fir dat ëffentlecht Stroumnetz zu Miersch a ronderëm. Hei hätt den Depannagetelefon vu moies bis owes geschellt, well veriergert a besuergten Awunner kee Stroum méi haten.

An eisem Reportage am Magazin weise mir Iech dann och, wéi d'Gemeng vu Käerjeng op d'Suerge vun der Famill reagéiert huet a wéi et hinne mëttlerweil geet.